ОНФ предлагает включить экологический сбор в Налоговый кодекс

Общероссийский народный фронт предложил Минприроды принять меры по повышению эффективности экологического сбора с производителей товаров и упаковки. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Эксперты ОНФ считают, что сегодня экологический сбор не стимулирует производителей создавать безвредную продукцию. Более того, существующие меры не приносят необходимый доход в бюджет государства.

Экологический сбор — оплата производителей затрат на утилизацию продукции, которая уже утратила свои потребительские свойства. Эксперты ОНФ подчёркивают: большинство регионов игнорируют это требование. Причина — отсутствие соответствующей административной ответственности.

Координатор проекта движения «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов сообщил, что в бюджет поступило 1,33 миллиарда рублей экологического сбора. При этом в конце 2016 года Минприроды прогнозировало другую цифру — 6 миллиардов рублей. Таким образом, поступления в бюджет составили всего 20% от запланированного объёма. «Почему так получилось? По данным Росприроднадзора, декларации о количестве выпущенных в обращение товаров сдало всего менее четверти производителей. Остальные уплату экологического сбора просто проигнорировали», — сказал Миронов.

По его словам, причиной этому стало отсутствие административной ответственности за несдачу отчётных документов и неуплату сбора. Эксперты ОНФ предлагают включить в главу Налогового кодекса России по неналоговым платежам экологический сбор. Эта инициатива уже получала поддержку Минфина , подчёркивает пресс-служба движения.

По словам Миронова, передача таких полномочий налоговым органам — эффективная мера по повышению ответственности за уплату экологического сбора. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры переработки отходов. Чтобы деньги от экосбора не «растворились» в бюджете, ОНФ предлагает их «окрашивать». «Стоит отметить, что аналогичный экосбору утилизационный сбор на вышедший из эксплуатации автотранспорт успешно собирается налоговой службой, что можно считать успешным опытом. Мы теперь совсем нечасто встречаем уже отслужившие своё машины на улицах, что ещё раз доказывает эффективность этого опыта», — заявил Миронов.

Формулу экосбора эксперты ОНФ тоже предлагают скорректировать. Они предлагают добавить туда коэффициент «экологического следа». Туда войдут срок разлагаемости товара, степень негативного воздействия продуктов распада на окружающую среду, объём и площадь, а также класс опасности. Это предоставит возможность регулировать сумму экологического сбора в зависимости от сложности его переработки для окружающей среды, подчеркнул Дмитрий Миронов.

«Необходимо, чтобы производители товаров, которые затем легко можно переработать, платили меньше тех производителей, которые используют для создания своих товаров неперерабатываемые или трудноперерабатываемые материалы, а также исходное природное сырьё», — сообщил он.

Соответствующие меры ОНФ направил в Минприроды для включения их в нацпроект «Экология».