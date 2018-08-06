Ко Дню Тюменской области запустят мусоросортировочный завод 

Крупнейший в России мусоросортировочный завод введут в эксплуатацию ко Дню Тюменской области — 17 августа 2018 года.
Структура «Корпорации СТС» энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва — ООО «Тюменское экологическое объединение», торжественно запустит мусоросортировочный завод в Тюмени.
Завод расположен на 9-м километре Велижанского тракта в непосредственной близости от полигона твердых коммунальных отходов. Мощность предприятия составит 350 тысяч тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе в одну смену. Проект позволит снизить поток отходов, направляемых на полигон до 60%. Тюменский завод рассчитан на 300 рабочих мест.
Фото: N-vartovsk.ru.