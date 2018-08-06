Ещё
Медведев: нужно привлекать бизнес к работе по утилизации твердых бытовых отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

Медведев: нужно привлекать бизнес к работе по утилизации твердых бытовых отходов 

ТАСС 37 минут назад
ГОРКИ, 6 августа. /ТАСС/. Нужно привлекать бизнес и сформировать запрос на профильных специалистов в части проектов по переработке отходов. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По сути мы начинаем создание новой индустрии, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов, их обращением и последующей утилизацией. Конечно, к этому нужно подключать бизнес, а также сформировать запрос на профильных специалистов, оборудование, комплектующие и различные исследования", — сказал он.
В рамках национального проекта «Экология» будут улучшены условия для развития туризма, заметил премьер. В частности, в национальных парках будет проведена работа по оздоровлению озер, таких как Байкал.
Во многих регионах экологическая ситуация «оставляет желать лучшего», негативно влияет на жизнь и здоровье людей в крупных городах. Это может помешать достижению запланированных показателей в рамках национального проекта «Здравоохранение», заметил Медведев.
Проект «Экология» позволит комплексно подойти к решению проблем окружающей среды, сократить объемы вредных выбросов на крупных предприятиях, ликвидировать ряд свалок и особо опасных загрязненных зон. В нацпроект «Экология», подготовленный Минприроды, входит 10 федеральных проектов.
ТАСС: последние новости
Сохранение экосистемы Байкала обсудят на экологическом форуме в Иркутске в сентябре Минприроды к 2019 году получит детальную информацию об объемах оборота мусора в РФ Путин обновил состав комиссии по ТЭК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В итальянском аэропорту прогремел взрыв3
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией28
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать58
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом69
Петросян обратился к россиянам26
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
03:40
Японский изобретатель показал робота-андроида
Технологии Наука и техника
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
03:37
Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения
Катастрофы Пожары
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
00:13
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение