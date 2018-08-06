Медведев: нужно привлекать бизнес к работе по утилизации твердых бытовых отходов

ГОРКИ, 6 августа. / ТАСС /. Нужно привлекать бизнес и сформировать запрос на профильных специалистов в части проектов по переработке отходов. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По сути мы начинаем создание новой индустрии, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов, их обращением и последующей утилизацией. Конечно, к этому нужно подключать бизнес, а также сформировать запрос на профильных специалистов, оборудование, комплектующие и различные исследования", — сказал он.

В рамках национального проекта «Экология» будут улучшены условия для развития туризма, заметил премьер. В частности, в национальных парках будет проведена работа по оздоровлению озер, таких как Байкал.

Во многих регионах экологическая ситуация «оставляет желать лучшего», негативно влияет на жизнь и здоровье людей в крупных городах. Это может помешать достижению запланированных показателей в рамках национального проекта «Здравоохранение», заметил Медведев.