В Казани построят завод по переработке электронных и электрических отходов 

До 2022 года в Казани должен начать работу завод по переработке отходов электронного и электрического оборудования. О проекте рассказал коммерческий директор АО «Корпорация Экополис» Владимир Зотов. По его словам, такие предприятия будут открыты в течение ближайших четырех лет в разных точках России. Помимо Казани в программе участвуют Самара, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Орловская область, Екатеринбург. Первыми откроют заводы в Орловской области и Москве — в конце 2018 года или начале 2019 года. Финансирование двух предприятий составит 7 миллиардов рублей, пишут РИА Новости.