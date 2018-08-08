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В Подмосковье за месяц убрали более 80% несанкционированных свалок
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В Подмосковье за месяц убрали более 80% несанкционированных свалок 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 80% всех несанкционированных свалок Подмосковья убрали в регионе за месяц после организации штаба по ликвидации свалок и навалов мусора, всего ликвидировано более 7 тысяч свалок, заявила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
"На сегодняшний день у нас убрано на территории всего Подмосковья 84% всех несанкционированных свалок во всех муниципалитетах без исключения. Это серьезная цифра, такого не было никогда. Уже ликвидировано в абсолютных величинах 7080 свалок", — сказала Витушева на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.
Сразу после организации штаба, по словам Витушевой, Госадмтехнадзор за неделю провел инвентаризацию свалок и навалов мусора в регионе и приступил к их ликвидации.
"На территории Подмосковья на сегодняшний день управляющие компании, подрядчики, нарушившие график вывоза мусора с контейнерных площадок уже наказаны на 8,5 миллионов рублей. Для собственников земельных участков, которые не устраняли свои свалки в течение суток, сумма назначенных штрафов составила в общей сложности более 32 миллионов рублей", — отметила Витушева.
Мусор с несанкционированных свалок вывозится на полигоны, которые удобнее всего с точки зрения логистики. Все полигоны принимают его беспрепятственно, уточнила Витушева.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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