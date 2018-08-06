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В библиотеке на шоссе Энтузиастов отметили День китов и дельфинов
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Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

В библиотеке на шоссе Энтузиастов отметили День китов и дельфинов 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудники библиотеки № 119, расположенной в районе Лефортово, провели мероприятие «Владыки океанов и морей». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Мероприятие было приурочено к Всемирному дню китов и дельфинов, который отмечают 23 июля ежегодно, начиная с 1986 года. Всех, кто пришел на двухчасовой праздник, ждали экологический репортаж, познавательная программа и экологический урок. «Владыки океанов и морей» были ориентированы на участников старше шести лет, — уточнили в учреждении.
Напомним, что библиотека № 119 находится на шоссе Энтузиастов, 20. (еп)
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