В библиотеке на шоссе Энтузиастов отметили День китов и дельфинов

Сотрудники библиотеки № 119, расположенной в районе Лефортово, провели мероприятие «Владыки океанов и морей». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мероприятие было приурочено к Всемирному дню китов и дельфинов, который отмечают 23 июля ежегодно, начиная с 1986 года. Всех, кто пришел на двухчасовой праздник, ждали экологический репортаж, познавательная программа и экологический урок. «Владыки океанов и морей» были ориентированы на участников старше шести лет, — уточнили в учреждении.

Напомним, что библиотека № 119 находится на шоссе Энтузиастов, 20. (еп)