Фотовыставка о питомнике зубров откроется в Преображенском

Творческая выставка фотографий, посвященная юбилею Приокско-Террасного государственного заповедника, откроется в Российской молодежной библиотеке на Преображенке.

Экспозиция посвящена 70-летию заповедника, главной достопримечательностью которого стал дикий лесной бык — зубр, современник мамонта и самое крупное копытное животное Европы. Экологи заповедника спасли зубров, еще недавно стоявших на грани вымирания. В начале нулевых годов Международный союз охраны природы перевел зубра из группы исчезающих видов Красной книги в группу уязвимых видов. Это значит, российским экологам удалось спасти редкое животное.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого, единственный в Подмосковье , расположен всего в восьми километрах от Серпухова на террасах левого берега Оки, покрытых сосновыми и смешанными лесами.

Экспозиция продлится до 3 сентября. Вход на выставку свободный. Российская молодежная библиотека расположена на ул. Большой Черкизовской, д. 4, стр. 1.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.