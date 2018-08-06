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Фотовыставка о питомнике зубров откроется в Преображенском
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Фотовыставка о питомнике зубров откроется в Преображенском 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Творческая выставка фотографий, посвященная юбилею Приокско-Террасного государственного заповедника, откроется в Российской молодежной библиотеке на Преображенке.
Экспозиция посвящена 70-летию заповедника, главной достопримечательностью которого стал дикий лесной бык — зубр, современник мамонта и самое крупное копытное животное Европы. Экологи заповедника спасли зубров, еще недавно стоявших на грани вымирания. В начале нулевых годов Международный союз охраны природы перевел зубра из группы исчезающих видов Красной книги в группу уязвимых видов. Это значит, российским экологам удалось спасти редкое животное.
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого, единственный в Подмосковье, расположен всего в восьми километрах от Серпухова на террасах левого берега Оки, покрытых сосновыми и смешанными лесами.
Экспозиция продлится до 3 сентября. Вход на выставку свободный. Российская молодежная библиотека расположена на ул. Большой Черкизовской, д. 4, стр. 1.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.
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