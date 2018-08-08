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Названы сроки ликвидации свалок в Подмосковье
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Названы сроки ликвидации свалок в Подмосковье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Все несанкционированные свалки и навалы мусора в Подмосковье планируется ликвидировать до конца августа, сообщила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 8 августа.
Она добавила, что штаб по ликвидации несанкционированных свалок будет работать до конца сентября.
Ранее Витушева сообщила, что в Московской области благодаря работе штаба по оперативной ликвидации несанкционированных свалок на территории региона с начала июля ликвидировали около 84 процента свалок.
Подмосковные власти несколько лет активно борются со свалками, в регионе действуют несколько программ по очистке территорий. Кроме того, в прошлом году в рамках программы «Чистое Подмосковье» были организованы рейды по борьбе с навалами.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков отмечал, что Подмосковье можно сделать чище только общими усилиями.
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