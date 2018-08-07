Подмосковье первым в России введет экостандарт переработки отходов

Подмосковье первым из российских регионов вводит новый экологический стандарт утилизации бытовых отходов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС , которое было опубликовано во вторник, 7 августа.

«Мы первыми в стране вводим новый экологический стандарт, параллельно закрывая свалки», — сказал он.

Губернатор утончил, что к настоящему моменту закрыты 24 полигона твердых бытовых отходов, остальные ликвидируют к 2021 году. Параллельно с закрытием свалок в регионе, по его словам, создается технологичная система утилизации отходов, для этого строят 12 современных комплексов по переработке отходов.

«Мусор будет сортироваться, отбираться и перерабатываться. Часть ─ это четыре полезные фракции: бумага, металл, стекло и пластик. Еще 30 процентов — органика, ее направят на специальные, прилегающие к КПО, полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост», — рассказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что в регионе активно перенимают иностранный опыт в вопросе рекультивации закрытых полигонов. Воробьев подчеркнул, что жители должны дышать чистым воздухом.