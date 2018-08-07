Ещё
Подмосковье первым в России введет экостандарт переработки отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье первым в России введет экостандарт переработки отходов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Подмосковье первым из российских регионов вводит новый экологический стандарт утилизации бытовых отходов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС, которое было опубликовано во вторник, 7 августа.
«Мы первыми в стране вводим новый экологический стандарт, параллельно закрывая свалки», — сказал он.
Губернатор утончил, что к настоящему моменту закрыты 24 полигона твердых бытовых отходов, остальные ликвидируют к 2021 году. Параллельно с закрытием свалок в регионе, по его словам, создается технологичная система утилизации отходов, для этого строят 12 современных комплексов по переработке отходов.
«Мусор будет сортироваться, отбираться и перерабатываться. Часть ─ это четыре полезные фракции: бумага, металл, стекло и пластик. Еще 30 процентов — органика, ее направят на специальные, прилегающие к КПО, полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост», — рассказал губернатор.
Глава региона также напомнил, что в регионе активно перенимают иностранный опыт в вопросе рекультивации закрытых полигонов. Воробьев подчеркнул, что жители должны дышать чистым воздухом.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве66
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш207
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России56
Подруга возмутила откровениями о Степаненко26
«Я депутат и платить не буду»613
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение