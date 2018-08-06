Красноярские «Столбы» становятся национальным парком

У красноярских «Столбов» изменился статус. Теперь это не заповедник, а национальный парк. Закон об этом подписал президент Владимир Путин

Процесс смены статуса Минприроды начал в 2014 году. Необходимость в этом появилась из-за того, что в заповедниках нельзя вести туристическую деятельность. А на «Столбах» всегда было много посетителей. Закон в первом чтении приняла Госдума в 2015 году. Но он требовал доработки, а потом про него и вовсе забыли.

Добавим, что в национальных парках запрещено строить капитальные спортивные объекты (горнолыжные трассы, канатные дороги и прочее), размещать скотомогильники и свалки.