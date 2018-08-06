Ленобласть откажется от пластиковой посуды и упаковки на мероприятиях

"Конечно, это не революция в обращении с мусором, но хороший пример по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, который администрация региона начинает с себя", — заявил Дрозденко журналистам.

Помимо отказа от использования пластиковой посуды, подразделениям рекомендовано перейти на бумажные пакеты и другую экологичную упаковку.

Ранее комитет по культуре Ленинградской области отказался от использования пластиковых расходных материалов при проведении культурно-массовых мероприятий в регионе. В первую очередь, речь идет об использовании пластиковой посуды, пакетов и упаковки.

Также в рамках борьбы за чистоту природы Ленинградская область намерена стать активным участником проекта «Чистая страна», реализуемого в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды». Муниципалитеты региона готовят реестр мест образования отходов для включения в федеральный проект по рекультивации. В 2017 году в Ленинградской области силами органов исполнительной и муниципальной власти, общественных организаций было выявлено 1 656 мест несанкционированного размещения отходов и ликвидировано 1 206 свалок. С вступлением в проект «Чистая страна» рекультивация мест образования отходов будет производиться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Заявка, которую муниципальным образованиям необходимо подать для включения в проект «Чистая страна» до конца 2018 года, должна включать в себя данные экологических обследований и инженерных изысканий мест несанкционированного размещения отходов, а также проект по рекультивации земельного участка.

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