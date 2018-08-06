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Предприниматель получил условный срок за порчу почвы во Всеволожском районе
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Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

Предприниматель получил условный срок за порчу почвы во Всеволожском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Генеральный директор ООО «Строительный трест №3» Руслан Кашинцев признан виновным в транспортировке и хранении отходов с нарушением установленных правил.
Установлено, что с февраля по декабрь 2017 года Кашинцев размещал опасные отходы и вещества на земельном участке в районе промзоны Уткина Заводь в деревне Новосаратовка-центр Всеволожского района. Несанкционированный вывоз и хранение отходов нанес существенный ущерб окружающей среде — на участке началась деградация земли.
Деятельность незаконной свалки была пресечена в декабре 2017 года. В пресс-службе областного Следкома отметили, что ранее Кашинцев был судим за совершение аналогичного преступления. Тогда ему предписали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговором суда Кашинцеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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