Предприниматель получил условный срок за порчу почвы во Всеволожском районе 

Генеральный директор ООО «Строительный трест №3» Руслан Кашинцев признан виновным в транспортировке и хранении отходов с нарушением установленных правил.
Установлено, что с февраля по декабрь 2017 года Кашинцев размещал опасные отходы и вещества на земельном участке в районе промзоны Уткина Заводь в деревне Новосаратовка-центр Всеволожского района. Несанкционированный вывоз и хранение отходов нанес существенный ущерб окружающей среде — на участке началась деградация земли.
Деятельность незаконной свалки была пресечена в декабре 2017 года. В пресс-службе областного Следкома отметили, что ранее Кашинцев был судим за совершение аналогичного преступления. Тогда ему предписали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговором суда Кашинцеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.