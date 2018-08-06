Предприниматель получил условный срок за порчу почвы во Всеволожском районе

Генеральный директор ООО «Строительный трест №3» Руслан Кашинцев признан виновным в транспортировке и хранении отходов с нарушением установленных правил.

Установлено, что с февраля по декабрь 2017 года Кашинцев размещал опасные отходы и вещества на земельном участке в районе промзоны Уткина Заводь в деревне Новосаратовка-центр Всеволожского района. Несанкционированный вывоз и хранение отходов нанес существенный ущерб окружающей среде — на участке началась деградация земли.