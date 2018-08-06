Сезон охоты открыт на Дону 

Сезон охоты открыт в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, в регионе разрешен отстрел барсуков, косули европейской, лани, лося, а также европейского и пятнистого оленей.
Квота на добычу косули — 4000, барсуков — около 2500, оленей европейских — около 1500, ланей — менее 300.
Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Ростовской будет действовать до 1 августа 2019 года.
Как отмечают в областном правительстве, объемы охоты на диких животных в сезоне 2018−2019 годов обоснованы государственной экологической экспертизой.