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Водоохранную зону реки в Раменском районе очистили от мусора
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Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

Водоохранную зону реки в Раменском районе очистили от мусора 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
По требованию инспекторов эконадзора к административной ответственности привлекли владельца земельного участка в поселке Удельная Раменского района, который организовал свалку, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.
Гражданин был уличен в том, что устроил навалы строительных отходов и грунта в водоохранной зоне реки Македонки.
«По итогам расследования нарушитель был привлечен к административной ответственности и получил представление с требованием устранить незаконную свалку», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
По его словам, контрольный осмотр показал, что требования Минэкологии выполнены, отходы вывезены из водоохранной зоны.
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