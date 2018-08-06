Водоохранную зону реки в Раменском районе очистили от мусора

По требованию инспекторов эконадзора к административной ответственности привлекли владельца земельного участка в поселке Удельная Раменского района, который организовал свалку, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья

Гражданин был уличен в том, что устроил навалы строительных отходов и грунта в водоохранной зоне реки Македонки.

«По итогам расследования нарушитель был привлечен к административной ответственности и получил представление с требованием устранить незаконную свалку», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

По его словам, контрольный осмотр показал, что требования Минэкологии выполнены, отходы вывезены из водоохранной зоны.