В Оренбуржье прошел международный семинар по развитию ООПТ

МОСКВА , 6 авг — РИА Новости . Руководители и специалисты ряда особо охраняемых природных территорий России приняли участие в российско-американском семинаре, посвященном развитию инфраструктурных объектов и туризма на ООПТ, который проходил 1-2 августа. Организаторами выступили ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и Служба охраны рыб и диких животных США , сообщает пресс-служба Минприроды России.

В ходе встречи эксперты обсудили вопросы организации и развития познавательного туризма в заповедниках и национальных парках двух стран, взаимодействия со СМИ, местными жителями, общественными организациями и турфирмами, узнали об опыте организации туризма в национальных парках и рефугиумах Аляски , познакомились с подходами в подготовке сотрудников к работе с посетителями ООПТ.

Участники также посетили территорию государственного природного заповедника «Оренбургский» — «Предуральскую степь», где оценили ее туристический потенциал, прогулялись по экологической тропе «Дыхание степи», а также полюбовались вольно пасущимися лошадьми Пржевальского с рожденными в мае текущего года жеребятами.

По итогам семинара эксперты пришли к выводу, что сотрудничество в области защиты редких видов животных и управления особо охраняемыми природными территориями между Россией и США, начатое более сорока лет назад, является последовательным, конструктивным и имеющим большие перспективы для дальнейшей совместной работы.