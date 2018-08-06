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В Оренбурге зафиксировали превышение нормы сероводорода
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В Оренбурге зафиксировали превышение нормы сероводорода 

ТАСС 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
ТАСС, 6 августа. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере более чем в десять раз выявлено в Оренбурге. Предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения местного водоканала. Об этом сообщили ТАСС в государственном учреждении «Экологическая служба Оренбургской области».
"У нас были массовые жалобы по Оренбургу, поэтому мы выезжали, был произведен отбор проб в трех точках, — сообщили в службе. — Люди жаловались на запах сероводорода. Предполагаемым источником могут являться очистные сооружения «Оренбург Водоканала».
По данным экологов, специалистами зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в пределах от 4,6 до 10,9 раза. В экологической службе уточнили, что информация о превышениях будет передана в областное министерство природных ресурсов, в Росприроднадзор, в муниципальный диспетчерский центр и в МЧС.
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