В Оренбурге зафиксировали превышение нормы сероводорода

ТАСС , 6 августа. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере более чем в десять раз выявлено в Оренбурге . Предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения местного водоканала. Об этом сообщили ТАСС в государственном учреждении «Экологическая служба Оренбургской области».

"У нас были массовые жалобы по Оренбургу, поэтому мы выезжали, был произведен отбор проб в трех точках, — сообщили в службе. — Люди жаловались на запах сероводорода. Предполагаемым источником могут являться очистные сооружения «Оренбург Водоканала».