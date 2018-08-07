Правительство области взяло ситуацию с выбросом сероводорода под контроль

7 августа губернатор Юрий Берг поручил разобраться с ситуацией по превышению ПДК сероводорода в Оренбурге , сообщает пресс-служба правительства области.

По распоряжению главы Оренбуржья создана межведомственная рабочая группа, которая занимается установлением источника неприятного запаха и причин происшествия. Экологическая ситуацию будет под круглосуточным мониторингом в разных районах Оренбурге, в том числе и на очистных сооружениях «Оренбург Водоканала», железнодорожных путей и других возможных источников загрязнения.

Ситуация находится на контроле областного правительства и ГУ МЧС России региона.

Напомним, первые жалобы от оренбуржцев стали поступать в ночь с 3 на 4 августа. Экологи зафиксировали на улице Гая превышение ПДК по сероводороду в 10 раз, на Луганской, 46 — в 5 раз. В ночь с 5 на 6 августа неприятный запах беспокоил жителей центра города. Зафиксированы превышения ПДК по сероводороду: на улице Туркестанской — в 3,3 раза, на улице Орской — в 4,9, на проспекте Победы — в 4,6, на улице Мусы Джалиля (в районе переезда) — в 10,9. По мнению специалистов Экологической службы Оренбургской области, источником загрязнения атмосферы могли быть очистные сооружения «Оренбург Водоканала». Однако компания опровергает все обвинения, объясняя, что технология очистки сточных вод не предусматривает каких-либо залповых выбросов газа.