«Оренбург Водоканал» увеличил подачу реагента для снижения выбросов сероводорода

МОСКВА , 9 августа. / ТАСС /. «Оренбург Водоканал» увеличил подачу нейтрализующего запах реагента на своих очистных сооружениях в рамках мер по снижению выбросов сероводорода в атмосферу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области

"На всей площадке очистных сооружений увеличена норма подачи реагента…, нейтрализующего запах, смонтированы дополнительные временные перекрытия, изолирующие приемную камеру, куда поступают канализационные сточные воды", — рассказали в пресс-службе правительства по итогам доклада руководителей «Оренбург Водоканал» о мерах по устранению запаха и превышений ПДК сероводорода в городе.

В пресс-службе уточнили, что на предприятии начала работу независимая лаборатория, отслеживающая уровень содержания сероводорода в районе санитарно-защитной зоны, кроме того, на " Оренбург Водоканале" пытаются выявить причины повышенного выделения сероводорода при приеме и обработке сточных вод.