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«Оренбург Водоканал» увеличил подачу реагента для снижения выбросов сероводорода
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«Оренбург Водоканал» увеличил подачу реагента для снижения выбросов сероводорода 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. «Оренбург Водоканал» увеличил подачу нейтрализующего запах реагента на своих очистных сооружениях в рамках мер по снижению выбросов сероводорода в атмосферу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
"На всей площадке очистных сооружений увеличена норма подачи реагента…, нейтрализующего запах, смонтированы дополнительные временные перекрытия, изолирующие приемную камеру, куда поступают канализационные сточные воды", — рассказали в пресс-службе правительства по итогам доклада руководителей «Оренбург Водоканал» о мерах по устранению запаха и превышений ПДК сероводорода в городе.
В пресс-службе уточнили, что на предприятии начала работу независимая лаборатория, отслеживающая уровень содержания сероводорода в районе санитарно-защитной зоны, кроме того, на "Оренбург Водоканале" пытаются выявить причины повышенного выделения сероводорода при приеме и обработке сточных вод.
Превышение предельно-допустимых концентраций сероводорода в десять раз было выявлено в Оренбурге 6 августа. По данным государственного учреждения «Экологическая служба Оренбургской области», люди жаловались на запах, специалистами было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду от 4,6 до 10,9 раза. С 7 августа в городе введен круглосуточный мониторинг за экологической обстановкой. Власти Оренбургской области назвали вероятным источником сильного запаха и превышения содержания сероводорода в воздухе областного центра очистные сооружения «Оренбург Водоканала». Губернатор области Юрий Берг поставил перед руководством коммунального предприятия задачу устранить причину превышения ПДК сероводорода, а также поручил рассмотреть вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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