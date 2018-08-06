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Бросают где хотят: из-за закрытия свалки в Челябинске выросли горы мусора
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Бросают где хотят: из-за закрытия свалки в Челябинске выросли горы мусора 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
Из-за закрытия свалки в Челябинске растут горы мусора. Отходы вывозят на пустыри или в лес, не доезжая до официального полигона. Об этом сообщил на аппаратном совещании 6 августа глава Металлургического района Сергей Кочетков.
Полностью ликвидировать челябинскую свалку намерены к 2021 году
— Свалка постепенно закрывается. Недобросовестные перевозчики, столкнувшиеся с тем, что их не пускают на неё, сбрасывают отходы, где хотят: либо в лесополосе, либо на пустыре, — доложил Кочетков главе города. — Мы уже выявили несколько несанкционированных свалок. Обращаюсь за помощью в полицию и управление экологии.
Глава города Евгений Тефтелев поручил главам районов вместе с управлением экологии провести рейды.
— Надо усилить эту работу. Где нужно, привлекайте силовое сопровождение, — распорядился мэр.
Массово принимать мусор на свалку прекратили в начале июля. 2 числа возле мусорной площадки скопилась очередь из 30 машин, 20 из них отправили на полигон в Полетаево. Резервную площадку собираются использовать в течение полутора лет, а затем все отходы будут вывозить на полигон, который построят возле Чишмы. По приблизительным расчётам, он проработает не менее 20 лет.
Полностью завершить ликвидацию свалки планируют в 2020–2021 годах.
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