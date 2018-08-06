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Прокуратура потребовала ликвидировать свалку на Парнасе
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Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

Прокуратура потребовала ликвидировать свалку на Парнасе 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Природоохранная прокуратура Петербурга подала в суд иск к администрации Выборгского района с требованием ликвидировать нелегальную свалку на Парнасе, сообщает 78.ru.
По подсчетам специалистов объем мусора на свалке в районе дома №16 по 5-му Верхнему переулку составляет около 150 кубометров. Там находится коммунальный мусор и строительные отходы.
В ответе на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой заместитель главы Выборгского района Арина Артемова сообщила, что в бюджете нет средств для срочной ликвидации свалки.
«Адрес включен в перспективную адресную программу по благоустройству на 2019 год при наличии достаточного финансирования», — говорится в ответе.
Отметим, что стихийная свалка в промзоне Парнас появилась весной 2018 года. Сейчас свалка продолжает разрастаться.
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