Прокуратура потребовала ликвидировать свалку на Парнасе

Природоохранная прокуратура Петербурга подала в суд иск к администрации Выборгского района с требованием ликвидировать нелегальную свалку на Парнасе, сообщает 78.ru.

По подсчетам специалистов объем мусора на свалке в районе дома №16 по 5-му Верхнему переулку составляет около 150 кубометров. Там находится коммунальный мусор и строительные отходы.

В ответе на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой заместитель главы Выборгского района Арина Артемова сообщила, что в бюджете нет средств для срочной ликвидации свалки.

«Адрес включен в перспективную адресную программу по благоустройству на 2019 год при наличии достаточного финансирования», — говорится в ответе.

Отметим, что стихийная свалка в промзоне Парнас появилась весной 2018 года. Сейчас свалка продолжает разрастаться.