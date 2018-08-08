В Омске обсудят вопросы экологии

Как стало известно, 9 августа в Омск с однодневным рабочим визитом прибывает первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. В программе пребывания федерального чиновника — участие в двух семинар-совещаниях.

В повестке значится вопрос выполнения указа президента РФ №205 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года в рамках национального проекта „Экология“.

Вторая тема — экологические проблемы. Здесь предполагается рассмотреть создание инфраструктуры утилизации отходов.