В Омске обсудят вопросы экологии 

Как стало известно, 9 августа в Омск с однодневным рабочим визитом прибывает первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. В программе пребывания федерального чиновника — участие в двух семинар-совещаниях.
В повестке значится вопрос выполнения указа президента РФ №205 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года в рамках национального проекта „Экология“.
Вторая тема — экологические проблемы. Здесь предполагается рассмотреть создание инфраструктуры утилизации отходов.