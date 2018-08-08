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В Омске обсудят вопросы экологии
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В Омске обсудят вопросы экологии 

АиФ-Омск 8 августа 2018
Фото: АиФ-Омск
Как стало известно, 9 августа в Омск с однодневным рабочим визитом прибывает первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. В программе пребывания федерального чиновника — участие в двух семинар-совещаниях.
В повестке значится вопрос выполнения указа президента РФ №205 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года в рамках национального проекта „Экология“.
Вторая тема — экологические проблемы. Здесь предполагается рассмотреть создание инфраструктуры утилизации отходов.
АиФ-Омск: последние новости
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