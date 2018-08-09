Федеральному замминистра экологии хорошо дышится в Омске

Чиновник призвал омичей не считать свой город самым грязным, тем более, Росгидромет подтвердил, что в Омске с экологией не самая плохая ситуация. Сегодня, 9 августа, в Омске проводит совещание первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов. Чиновники, специалисты Росприроднадзора, представители промпредприятий обсудили состояние воздуха в Омской области . Напомним, в 2017 году в регионе выбросы загрязняющих веществ в атмосферу превысили 380 тыс. тонн, из них в Омске — 280,8 тыс. тонн.

На программу «Чистый воздух» Омской области будет выделено шесть миллиардов рублей. Средства пойдут из федерального бюджета и от предприятий, загрязняющих воздух. Всего по России на реализацию этой программы будет потрачено свыше 500 млрд руб., средства выделят на улучшение состояния атмосферы в 12 городах. Журналисты поинтересовались у замминистра, как ему дышится в Омске.

— Хорошо дышится, прекрасно. Резко континентальный климат, хорошая погода, жарко только, — поделился впечатлениями Денис Храмов и призвал омичей не считать их город самым грязным. — Даже Росгидромет подтвердил, что не самая плохая ситуация в Омске. Любой город так или иначе страдает — есть же и совокупность природных факторов. С точки зрения субъективного восприятия Омск не самое плохое место.

На вопрос, какой же тогда самый плохой, Денис Храмов отвечать не стал, «чтобы они не обиделись».