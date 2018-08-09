Ещё
Федеральному замминистра экологии хорошо дышится в Омске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федеральному замминистра экологии хорошо дышится в Омске 

Омск Здесь 9 августа 2018
Фото: Омск Здесь
Чиновник призвал омичей не считать свой город самым грязным, тем более, Росгидромет подтвердил, что в Омске с экологией не самая плохая ситуация. Сегодня, 9 августа, в Омске проводит совещание первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов. Чиновники, специалисты Росприроднадзора, представители промпредприятий обсудили состояние воздуха в Омской области. Напомним, в 2017 году в регионе выбросы загрязняющих веществ в атмосферу превысили 380 тыс. тонн, из них в Омске — 280,8 тыс. тонн.
На программу «Чистый воздух» Омской области будет выделено шесть миллиардов рублей. Средства пойдут из федерального бюджета и от предприятий, загрязняющих воздух. Всего по России на реализацию этой программы будет потрачено свыше 500 млрд руб., средства выделят на улучшение состояния атмосферы в 12 городах. Журналисты поинтересовались у замминистра, как ему дышится в Омске.
— Хорошо дышится, прекрасно. Резко континентальный климат, хорошая погода, жарко только, — поделился впечатлениями Денис Храмов и призвал омичей не считать их город самым грязным. — Даже Росгидромет подтвердил, что не самая плохая ситуация в Омске. Любой город так или иначе страдает — есть же и совокупность природных факторов. С точки зрения субъективного восприятия Омск не самое плохое место.
На вопрос, какой же тогда самый плохой, Денис Храмов отвечать не стал, «чтобы они не обиделись».
Омск Здесь: последние новости
Замминистра экологии займется омскими отходами Омску выделят деньги, чтобы спастись от пяти свалок Из Омска снова начнут ходить автобусы до алтайского Ярового
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захватила российское судно400
«Дело не в России»164
«Как у племени мумба-юмба»23
Десятки тысяч жителей Турции вышли на митинг16
Полиция применила водометы и газ в центре Бухареста104
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение