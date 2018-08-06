Как вести себя на территории биосферного резервата?

Во вторник, 7 августа, в 11.00 приглашаем в «АиФ-Челябинск» на пресс-конференцию, посвящённую первому в Челябиснкой области биосферному резервату «Горный Урал».

Особо охраняемые территории станут частью всемирной сети заповедников ЮНЕСКО. Однако для местных жителей не до конца понятно, что несёт с собой замысловатое понятие «резерват». Будут ли введены на его территории новые ограничения: можно ли собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, разрешён ли проезд на машине?

Усилится ли природоохранный контроль?

Получат ли объекты дополнительное финансирование?

Биорезерват «Горный Урал» 44-ый в России (и 686 в мире). Что даст статус ЮНЕСКО региону? Получит ли развитие мировой туризм?

Какие проблемы особо охраняемых природных территорий сегодня остро стоят в Челябинской области?

К разговору приглашены:

— Александр Васильевич Лагунов, директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»;

— Александр Викторович Фролов, эксперт Общественной палаты Челябинской области, экологический активист, занимается вопросами охраны и защиты лесов;

— Виталий Николаевич Вороной, руководитель группы общественного мониторинга по экологии и защите леса Челябинского регионального отделения ОНФ;

— Сибиркина Альфира Равильевна, завкафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ.