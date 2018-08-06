Ещё
Как вести себя на территории биосферного резервата?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как вести себя на территории биосферного резервата? 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Во вторник, 7 августа, в 11.00 приглашаем в «АиФ-Челябинск» на пресс-конференцию, посвящённую первому в Челябиснкой области биосферному резервату «Горный Урал».
Особо охраняемые территории станут частью всемирной сети заповедников ЮНЕСКО. Однако для местных жителей не до конца понятно, что несёт с собой замысловатое понятие «резерват». Будут ли введены на его территории новые ограничения: можно ли собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, разрешён ли проезд на машине?
Усилится ли природоохранный контроль?
Получат ли объекты дополнительное финансирование?
Биорезерват «Горный Урал» 44-ый в России (и 686 в мире). Что даст статус ЮНЕСКО региону? Получит ли развитие мировой туризм?
Какие проблемы особо охраняемых природных территорий сегодня остро стоят в Челябинской области?
К разговору приглашены:
— Александр Васильевич Лагунов, директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»;
— Александр Викторович Фролов, эксперт Общественной палаты Челябинской области, экологический активист, занимается вопросами охраны и защиты лесов;
— Виталий Николаевич Вороной, руководитель группы общественного мониторинга по экологии и защите леса Челябинского регионального отделения ОНФ;
— Сибиркина Альфира Равильевна, завкафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ.
АиФ: последние новости
В Челябинской области появится новый памятник природы Южный Урал приступает к переработке коммунальных отходов Сталина нашли на дне городского пруда в Челябинской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В итальянском аэропорту прогремел взрыв3
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией28
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом71
Петросян обратился к россиянам25
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать51
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
03:40
Японский изобретатель показал робота-андроида
Технологии Наука и техника
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
03:37
Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения
Катастрофы Пожары
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
00:13
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение