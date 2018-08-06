Мало воздуха. Экологическая обстановка в Сибири ухудшается?

Печальное лидерство

Экологическую обстановку в Новокузнецке экологи уже несколько лет характеризуют как неблагополучную. При неблагоприятных погодных условиях концентрации бензапирена превышают ПДК более чем в четыре раза, формальдегида — в три раза, фторида водорода — более чем в полтора раза, диоксида азота — тоже в полтора раза.

Город занимает седьмое место по России по объёмам промышленных отходов. Кроме того, относится к лидерам по химическому загрязнению атмосферных слоёв.

Территория Новокузнецка окружена горами, что способствует образованию смога из вредных и загрязняющих веществ. Ежегодно в атмосферные слои города выбрасывается порядка 300 тыс. тонн загрязняющих веществ — оксид углерода и диоксид серы (12% всего объёма загрязнений), метан (10%), диоксид азота (5%). Основные загрязнители воздуха — заводы чёрной металлургии (более 7%). На долю угольной промышленности приходится порядка 9%, энергетической отрасли — 8%, цветной металлургии — почти 6%.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что 54,2% населения Барнаула испытывают воздействие высокого уровня загрязнения атмосферы.

«Наибольшую проблему для экологии города представляют пыль и зола», — говорит начальник Комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды (КЛМС) Барнаула Алтайского ЦГМС Кира Шутова.

Самые высокие средние концентрации сажи — в старой части города, которая отличается пониженной формой рельефа местности, а также на площади Октября. Причина — выбросы предприятий и печное отопление. Случаи превышения нормы регистрируются и на Потоке. Этот район застроен частным сектором и заводами.

Впрочем, гораздо серьёзнее загрязняет атмосферный воздух бензапирен. В безветренные дни концентрация этого вещества на уровне 7–8 ПДК. Это вещество первого класса опасности, продукт горения любого вида топлива.

Пахнет сеном и…

Ну а в Томской и Новосибирской областях другая проблема. В этих мегаполисах воздух наполнен ароматами… отходов животноводства.

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (нарушение правил обращения с биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлёкшее причинение вреда окружающей среде). Следователи считают, что ответчик по делу — фирма, занимающаяся очисткой птичников и свинарников, — складировал свежий куриный помёт и свиной навоз на открытой местности недалеко от города. Как результат томичи уже несколько месяцев вдыхают не самые приятные сельскохозяйственные запахи.

Жители и гости Новосибирска , сходящие с трапа самолёта в аэропорту «Толмачёво», оказываются неприятно удивлены. Город пахнет… Да-да, той самой субстанцией. Дело в том, что в районе села Криводановка уже несколько лет действует несколько полигонов для складирования отходов. В том числе отходов птицеводства и свиноводства.

Директор аэропорта Евгений Янкилевич несколько раз направлял обращения в прокуратуру с просьбой принять меры по недопущению дальнейшего складирования животноводческих отходов. По результатам проверки Новосибирский транспортный прокурор вынес собственникам полигонов представления об устранении выявленных нарушений. Кроме того, нарушителей оштрафовали на 60 тыс. руб.

ТОП-20 городов с самой загрязнённой атмосферой

В СФО лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.