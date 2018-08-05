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Более 560 деревьев и кустарников высадят в Гольяново по программе «Миллион деревьев» осенью
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Более 560 деревьев и кустарников высадят в Гольяново по программе «Миллион деревьев» осенью 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Фото: Москва24
Более 560 деревьев и кустарников планируется высадить в рамках программы озеленения города «Миллион деревьев» в столичном районе Гольяново в осенний период 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«Предстоящей осенью в районе Гольяново в рамках программы «Миллион деревьев» запланировано высадить 32 дерева и 530 кустарников. Новые зеленые насаждения появятся по тем адресам, которые предложили жители района. Заявки поступали как в управу района, так и в ГБУ «Жилищник района Гольяново», а также в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, жители района принимали участие в голосовании на портале «Активный гражданин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этой весной в Гольяново в рамках программы «Миллион деревьев» также прошли работы по высадке деревьев и кустарников.
«В посадках активное участие приняли общественные советники, жители, администрация района. Всего весной 2018 г. в районе Гольяново на 18 дворовых территориях было посажено 20 деревьев и 878 кустарников», — добавили в пресс-службе.
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