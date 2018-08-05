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Глава Минприроды обсудил курские проблемы с экологией
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Глава Минприроды обсудил курские проблемы с экологией 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провел селекторное совещание с региональными властями.
Обсуждались вопросы мониторинга атмосферного воздуха, перехода региона на новую систему обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, очистки сточных вод и реконструкции очистных сооружений, результативности работы в сфере охотничьего хозяйства.
Отмечено, что в Курской области наметилась положительная динамика в сфере обращения с отходами. Так, в Рыльском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. м3/год. Уже получена необходимая разрешительная документация. На возведение нового объекта направлены федеральные средства от экологического сбора в размере 40 млн руб.
Решается вопрос и с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде. В частности, в черте города Курска по ул. Голубиная продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки.
В свою очередь, администрацией Курской области были озвучены проблемные вопросы, решение которых требует вмешательства со стороны Минприроды РФ. Наиболее острыми являются: установление охранной зоны Центрально-Черноземного государственного природного заповедника имени Алехина, замена стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха на автоматизированные. Глава Минприроды поручил соответствующим структурам проработать обозначенные вопросы.
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