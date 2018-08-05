Глава Минприроды обсудил курские проблемы с экологией

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провел селекторное совещание с региональными властями.

Обсуждались вопросы мониторинга атмосферного воздуха, перехода региона на новую систему обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, очистки сточных вод и реконструкции очистных сооружений, результативности работы в сфере охотничьего хозяйства.

Отмечено, что в Курской области наметилась положительная динамика в сфере обращения с отходами. Так, в Рыльском районе запланировано строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. м3/год. Уже получена необходимая разрешительная документация. На возведение нового объекта направлены федеральные средства от экологического сбора в размере 40 млн руб.

Решается вопрос и с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде. В частности, в черте города Курска по ул. Голубиная продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки.