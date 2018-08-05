​В Татарстане идут дни грязного воздуха 

Только за один день, 1 августа, казанцы направили в адрес Министерства экологии республики 10 обращений по поводу появления химического запаха в воздухе. В тот же и на следующий день аналогичные жалобы поступали из Нижнекамска. По факту выбросов там сейчас ведется расследование. В Казани эксперты Минэкологии РТ не зафиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе. Однако результаты мониторинга Гидрометцентра республики свидетельствуют об обратном. Если верить информации республиканского Гидрометцентра (а сомневаться в компетентности специалистов этой серьезной структуры оснований нет), то в Казани концентрация вредных веществ в воздухе, особенно формальдегида, редкий день не превышена. Согласно данным поста мониторинга чистоты воздуха, расположенного на Декабристов, 183, утром 3 августа количество формальдегида в пробах составило 0,099 мг/м3. По расчетам Гидрометцентра республики предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества в воздухе не должна превышать 0,05 мг/м3. Остальные 9 постов, рассредоточенные в разных районах Казани, никаких угроз не зафиксировали. Пост на Декабристов бьет тревогу уже не один месяц. При этом никто не может объяснить, в чем же дело. В июле скопление формальдегида в воздухе здесь неоднократно фиксировалась на отметке 0,08 мг/м3, в июне достигало 0,107 мг/м3. Утром 1 августа, когда казанцы стали жаловаться на неприятный запах, концентрация вредного вещества в воздухе превысила ПДК в 1,8 раза, через сутки — в 1,5 раза. Примечательно, что 1 августа в 07.00 пост, оборудованный у дома №10 на улице Степана Халтурина, зафиксировал уровень формальдегида на отметке 0,054 мг/м3. С 1 на 2 августа еще один стационарный пункт на улице Татарстан, 72 даже передал сведения о превышении нормы этилбензола. При выявленной концентрации в 22,8 мкг/м3, допустимое скопление этого вещества в воздухе не должно превышать 20 мкг/м3. Все хорошо, прекрасная маркиза…В Министерство экологии Татарстана 1 августа поступило 10 обращений от жителей Казани, забивших тревогу из-за химического запаха в воздухе. Казалось бы, эти опасения уже подтверждены результатами мониторинга республиканского Гидрометцентра. Специалисты регионального Минэкологии взяли все необходимые пробы и провели анализ. «В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе Казани не зафиксировано», — говорится в официальном сообщении ведомства. Как же так? Неужели государственные структуры, отвечающие за экологическую безопасность, пользуются разным оборудованием или применяют при подсчетах свои собственные методики?В пресс-службе Министерства экологии Татарстана сообщили, что для контроля за состоянием воздуха в Казани сформирована наблюдательная сеть из 4 стационарных постов и 2 передвижных экологических лабораторий. — Стационарные посты оснащены современными приборами по определению основных и специфических загрязняющих веществ. Измерения проводятся в автоматическом режиме. В ручном режиме измеряется уровень формальдегида в связи с очень высокой стоимостью автоматических систем для контроля этого вещества, — пояснили в Минэкологии Татарстана. В ведомстве не видят ничего особенного в том, что их данные о концентрации вредных веществ в воздухе существенно разнятся с результатами мониторинга Гидрометцентра Татарстана. Но как же получается, что у кого-то в отчетах превышено содержание формальдегида, а у кого-то — нет?— Если республиканский Гидрометцентр определил ПДК по формальдегиду на уровне 0,05 мг/м3, то у нас этот показатель равняется 1 мг/м3, — уточнили в пресс-службе Минэкологии Татарстана. Этим объясняются результаты исследований воздуха в Казани, проведенные на основании жалоб граждан. Следствие вели…Если в официальной столице Татарстана, как выяснилось, все хорошо, то в нефтехимической столице республики все не так гладко. Напомним, 1 и 2 августа Закамское территориальное управление Минэкологии Татарстана получило 26 жалоб на неприятный запах в Нижнекамске. Жители города связали происшествие с работой нефтебазы. — В рамках рассмотрения обращений от жителей Нижнекамска 1 и 2 августа обследовано 19 точек, отобраны пробы атмосферного воздуха. Зафиксированы 12 случаев с превышениями по бензолу, толуолу и этилбензолу. Максимальная концентрация веществ была превышена в 2 раза, что является незначительным превышением. На сегодняшний день ситуация в городе стабилизировалась, обращений от граждан не поступает. Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Управлением Росприроднадзора по РТ возбуждено административное расследование. Экологи Татарстана проведут проверку по региональным объектам. При установлении виновных лиц нарушителям грозит штраф, причем на юридических лиц — от 180 тысяч рублей, — сообщил официальный представитель Минэкологии Татарстана. Привыкайте дышать формальдегидом…— Формальдегид является вредным веществом для здоровья человека. Но степень его воздействия на организм зависит от концентрации. Все, что выше предельно допустимого уровня — уже плохо. Воздействуя на кожные покровы, это вещество вызывает раздражение, оказывает влияние на генетическом уровне. При превышении в 1,5 и 1,8 раза не стоит ожидать ярко выраженной реакции, но какие-то особо чувствительные группы населения могут испытывать недомогание, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования АН РТ Артур Шагидуллин. По словам эксперта, сложность формальдегида заключается в том, что он может появляться в атмосфере как вторичное загрязнение. — Когда в атмосферном воздухе накапливаются оксиды азота и ряд других веществ, то под действием солнечного излучения происходит химическая трансформация. В результате может образовываться формальдегид. Поэтому нельзя говорить, что его выбрасывают только источники загрязнения, например, промышленные предприятия или автотранспорт. Здесь еще важно учитывать, что это вещество является именно продуктом реакции в атмосферном воздухе. Также оно получается в результате разложения растений, лесных пожаров, которые могут образовываться без влияния человека. Избавиться от формальдегида невозможно. Но чтобы минимизировать вред от этого вещества, необходимо снижать уровень воздействия автотранспорта, бороться за повышение экологического класса машин, топлива, оптимизировать транспортные потоки. Это — действенные меры по снижению общего уровня загрязнения атмосферного воздуха. Важно внедрять природоохранные технологии на предприятиях, — считает ученый. — Каждые выходные стараюсь гулять с родителями в лесу, что и всем советую. Не знаю, какова там концентрация формальдегида, но дышится легко и свободно. Борис Кудряшов.