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В Тибете сдержана тенденция ухудшения экологии в степях
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В Тибете сдержана тенденция ухудшения экологии в степях 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Лхаса, 5 августа /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ взято под контроль ухудшение экологии в степях. С 2010 по 2017 год коэффициент растительного покрова естественных лугов в Тибете достиг 45,2 проц. с приростом на 2,5 п. п. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства и животноводства Тибетского АР.
В Тибете расположено 1,33 млрд му /1 га = 15 му/ степей, однако экологическое состояние здесь хрупкое. В связи с этим с 2016 года центральное правительство ежегодно выделяет Тибету 2,88 млрд юаней на охрану степей. Кроме того, в Тибетском АР разработано более 30 правил, касающихся различных сфер охраны экологии и окружающей среды. -0-
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