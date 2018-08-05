В Тибете сдержана тенденция ухудшения экологии в степях

Лхаса, 5 августа / Синьхуа / — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай / взято под контроль ухудшение экологии в степях. С 2010 по 2017 год коэффициент растительного покрова естественных лугов в Тибете достиг 45,2 проц. с приростом на 2,5 п. п. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства и животноводства Тибетского АР.

В Тибете расположено 1,33 млрд му /1 га = 15 му/ степей, однако экологическое состояние здесь хрупкое. В связи с этим с 2016 года центральное правительство ежегодно выделяет Тибету 2,88 млрд юаней на охрану степей. Кроме того, в Тибетском АР разработано более 30 правил, касающихся различных сфер охраны экологии и окружающей среды. -0-