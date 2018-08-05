«Самая крутая свалка области». В сады «Родник» в центре Нижнего Новгорода продолжают свозить мусор

Незаконный завоз мусора на территорию садоводческого товарищества был начат одним из собственников ещё в 2000-е годы. В 2014 году по факту экологического преступления было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

При этом о проблеме знают все: администрация Советского района города, региональное Министерство экологии, Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура, полиция и областное управление Росреестра . При этом власти и правоохранители до сих пор затрудняются назвать даже имена нарушителей.

— Доблестный «Родник», Советский район Нижнего Новгорода, 5 км от кремля, самая крутая свалка области! Как и прежде все больше и больше! — восклицает Артём Патрин на своей странице в Facebook.

Редакция NN.ru направила запросы в городскую администраци и полицию.