Жители Агафоновки пожаловались на скопившиеся горы мусора 

Жители саратовского поселка Агафоновка жалуются на скопившийся на улице Беговой мусор. Стихийная свалка образовалась рядом с местом, где стоят мусорные контейнеры. На фотографиях, предоставленных местными жителями, видно, что мусорные баки регулярно очищаются, однако скопившийся рядом с ними мусор никто не вывозит.
Напомним, в Саратовской области меняется подрядчик, который будет заниматься вывозом ТБО. Предыдущая компания — ООО «Мехуборка» — приостановила работу в начале месяца и начала убирать свои контейнеры. В компании пообещали продолжить вывоз мусора, но лишь если места скопления ТБО оборудованы подходящими контейнерами. Новый региональный оператор по вывозу отходов начнет убирать мусор только с 12 августа.
Отметим, в Саратовской области была организована горячая линия по убору мусора. Жители региона могут сообщить о ненадлежащем вывозе твердых коммунальных отходов Региональному оператору по обращению с отходами по телефону: 8-800-222-64-90 или в министерство природных ресурсов и экологии области по телефону: (845-2) 29-21-61.