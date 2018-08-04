Жители Агафоновки пожаловались на скопившиеся горы мусора

Жители саратовского поселка Агафоновка жалуются на скопившийся на улице Беговой мусор. Стихийная свалка образовалась рядом с местом, где стоят мусорные контейнеры. На фотографиях, предоставленных местными жителями, видно, что мусорные баки регулярно очищаются, однако скопившийся рядом с ними мусор никто не вывозит.

Напомним, в Саратовской области меняется подрядчик, который будет заниматься вывозом ТБО. Предыдущая компания — ООО «Мехуборка» — приостановила работу в начале месяца и начала убирать свои контейнеры. В компании пообещали продолжить вывоз мусора, но лишь если места скопления ТБО оборудованы подходящими контейнерами. Новый региональный оператор по вывозу отходов начнет убирать мусор только с 12 августа.