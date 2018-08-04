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Крымский химпром сократил выбросы вредных веществ — Минприроды РК
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Крымский химпром сократил выбросы вредных веществ — Минприроды РК 

РИА Новости Крым 4 августа 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Предприятия химической промышленности Крыма снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов Республики.
В ведомстве отметили, что основными источниками выбросов в воздушную среду полуострова являются филиал компании «Титановые Инвестиции» в Армянске и «Крымский содовый завод» в Красноперекопске.
"В 2017 году предприятиями проведены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, за прошедший год зафиксировано снижение выбросов в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом" — заявили в министерстве.
В Минэкологии РК отметили, что в основном промышленность загрязняет атмосферный воздух диоксидом азота, диоксидом серы, окись углерода и взвешенными веществами. А к специфическим веществам, которые выбрасывают предприятия химпрома в Северном Крыму относят серную кислоту, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром.
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