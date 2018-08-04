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Туристам запретили ночевать в Кавказском заповеднике из-за «проверяющих рюкзаки» медведей
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Туристам запретили ночевать в Кавказском заповеднике из-за «проверяющих рюкзаки» медведей 

Газета.Ru 4 августа 2018
Фото: Большая энциклопедия животных
Руководство Кавказского заповедника временно запретило останавливаться на ночлег на турстоянках маршрута «К Ачипсинским водопадам». Об этом говорится на сайте заповедника.
Там рассказали, что это вынужденная мера, целью которой является безопасность людей и медведей. В частности, многие туристы вопреки предупреждениям прячут еду на стоянках и кустах, медведи ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки.
Так, 2 августа вещи и палатки одной из тургрупп оказались «изрядно потрепаны» одним из медведей.
"Медведей, которые повадились забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из природы. Но заповедник, прежде всего, дом для медведей, где человек всего лишь временный гость, — не надо навязывать животным свои вредные привычки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ФСБ увидели стратегически важный ресурс в медведях.
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