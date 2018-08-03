Экологический субботник пройдет в Нижегородской области

фото pixabay.comЭкологический субботник пройдет в Нижегородской области4 августа активисты Павловского отделения Всероссийского общества охраны природы при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проведут экологическую акцию, в ходе которой очистят от мусора и бесхозных рыбацких сетей берега озер Кусторка и Сокорка.

В субботнике также примут участие волонтеры, сотрудники Павловской и Тумботинской администраций, отдыхающие расположенной рядом турбазы «Кусторка», жители окрестных сел и деревень.

Кроме уборки берегов, участники экологической акции расчистят русла родников, которые встретят на своем маршруте.

Кусторка — самое большое озеро в Павловском районе, старица Оки. Озеро расположено на территории Тумботинского комплексного государственного заказника. На живописных берегах Кусторки любят отдыхать и рыбачить не только местные жители, но и туристы из соседних районов Нижегородской и Владимирской областей. К сожалению, последствием этого отдыха часто становится мусор на берегу водоема.

Начало субботника в 9:00 12+