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Экологический субботник пройдет в Нижегородской области
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Экологический субботник пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 3 августа 2018
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЭкологический субботник пройдет в Нижегородской области4 августа активисты Павловского отделения Всероссийского общества охраны природы при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проведут экологическую акцию, в ходе которой очистят от мусора и бесхозных рыбацких сетей берега озер Кусторка и Сокорка.
В субботнике также примут участие волонтеры, сотрудники Павловской и Тумботинской администраций, отдыхающие расположенной рядом турбазы «Кусторка», жители окрестных сел и деревень.
Кроме уборки берегов, участники экологической акции расчистят русла родников, которые встретят на своем маршруте.
Кусторка — самое большое озеро в Павловском районе, старица Оки. Озеро расположено на территории Тумботинского комплексного государственного заказника. На живописных берегах Кусторки любят отдыхать и рыбачить не только местные жители, но и туристы из соседних районов Нижегородской и Владимирской областей. К сожалению, последствием этого отдыха часто становится мусор на берегу водоема.
Начало субботника в 9:00  12+
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