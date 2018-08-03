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В воздухе на полигоне «Ядрово» не выявили превышений ПДК
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В воздухе на полигоне «Ядрово» не выявили превышений ПДК 

Парламентская газета 3 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов провёл замеры газов на полигоне «Ядрово» в Волоколамске, превышений ПДК обнаружено не было, передаёт РИА «Новости».
«Сегодня специально в 6 утра приехали и все обошли, осмотрели. Плёнка вся целая, герметичность проверили. В рамках волонтёрского экопоста с газоанализатором находимся на воротах, совместно с местными активистами замеряем данные по основным газам. Превышения ПДК не обнаружено», — сказал Расулмухамедов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее Волоколамский городской суд Московской области решил отклонить второй иск жителей города к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» о прекращении приёма мусора и проведении рекультивации свалки.
3 мая суд решил отклонить аналогичный иск с требованием о закрытии свалки от других жителей Волоколамска.
Экологическая ситуация в Волоколамске осложнилась 21 марта, когда на территории мусорного полигона «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа. В результате выброса 93 взрослых и 222 ребёнка обратились за медпомощью. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
Министерство экологии Московской области предупредило, что риск новых выбросов свалочного газа с расположенных в регионе полигонов сохранится до тех пор, пока их не рекультивируют.
Для решения проблемы власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части полигона.
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