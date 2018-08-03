Минэкологии: организаторы незаконной свалки в Красногорске будут привлечены к ответственности

Инспекторами экологического надзора было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по факту организации нелегальной свалки строительных и бытовых отходов неподалеку от села Петрово-дальнее городского округа Красногорск , сообщила порталу «Вести Подмосковья» пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

О навалах мусора на территории совхоза ООО «Ленинский Луч» сообщили местные жители.

Во время выездной проверки было выяснено, что участок, где складируются отходы, арендован ООО Ломбард «Гражданское доверие». Здесь же расположен ангар, установка для дробления отходов, работает тяжелая техника.

Инспекторы обнаружили ряд нарушений в складировании мусора и обнаружили в навалах вкрапления коммунальных отходов.

Арендаторы вызваны в Министерство экологии для дачи пояснений. Заведено по административное дело и подсчитывается сумма нанесенного ущерба.