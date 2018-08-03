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В Тверской области идет подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
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В Тверской области идет подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

tvernews.ru 3 августа 2018
Фото: Тверская неделя
На заседании правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. С 1 января 2019 года эта деятельность может осуществляться органами местного самоуправления только по договорам с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В Тверской области по итогам конкурса региональным оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) стало муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2019 года. Между Министерством строительства и ЖКХ Тверской области и организацией подписано соответствующее соглашение.
Региональный оператор будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Верхневолжья, в том числе заключать договоры с профильными организациями в муниципалитетах.
Новая система обращения с ТКО внедряется согласно требованиям Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В конце прошлого года утверждена территориальная схема обращения с отходами в регионе. Всего в Тверской области будет сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Предполагается создание современных, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов по утилизации мусора.
Зоны определены с учётом ряда факторов: численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети и других аспектов. Особое внимание при составлении схемы было уделено экологической безопасности, сообщает правительство Тверской области.
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