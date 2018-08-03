В Тверской области идет подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

На заседании правительства Тверской области , которое провел Губернатор Игорь Руденя , обсудили вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. С 1 января 2019 года эта деятельность может осуществляться органами местного самоуправления только по договорам с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В Тверской области по итогам конкурса региональным оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) стало муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2019 года. Между Министерством строительства и ЖКХ Тверской области и организацией подписано соответствующее соглашение.

Региональный оператор будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Верхневолжья, в том числе заключать договоры с профильными организациями в муниципалитетах.

Новая система обращения с ТКО внедряется согласно требованиям Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

В конце прошлого года утверждена территориальная схема обращения с отходами в регионе. Всего в Тверской области будет сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Предполагается создание современных, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов по утилизации мусора.

Зоны определены с учётом ряда факторов: численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети и других аспектов. Особое внимание при составлении схемы было уделено экологической безопасности, сообщает правительство Тверской области.