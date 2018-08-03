В Кагальницкой руководителя свалки оштрафовали за сжигание мусора 

Предприятие свозило на полигон ТБО виды отходов, на которые не было разрешения
В Кагальницком районе завели административное дело против компании «Уют», владеющей полигоном твердых бытовых отходов. Руководство муниципального предприятия обвинили в нарушении законов об охране окружающей среды. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.
— В природоохранную прокуратуру обратились жители станицы Кагальницкой. В июне на территории полигона сжигали мусор, что является нарушением. Кроме того, здесь обнаружили виды отходов, на хранение которых у предприятия разрешения не было, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В итоге руководителя и предприятие оштрафовали за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Мы обратились за разъяснением в компанию «Уют», однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.