Где живут зубры. Фоторепортаж 

Два самца и четыре самки прибыли из Окского заповедника в Рязанской области. Троих из них специально завезли из Швеции, еще трое родились в России. Самому младшему, самцу Мерому, исполнилось два года. Старшая в группе — Энергия, ей почти четыре. 9 августа в Турмонском заказнике появятся еще один самец и три самки. После месяца в карантинном вольере всех зубров выпустят в дикую природу. Животные создадут новую вольную популяцию зубров в республике.
Это третий по счету выпуск в Северной Осетии. В 2010 и 2012 годах Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России уже поселил здесь 18 зубров. Программа по восстановлению вида позволила сохранить Цейскую группировку редких животных. Всего их численность в регионе превышает 80 особей.