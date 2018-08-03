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Где живут зубры. Фоторепортаж
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Где живут зубры. Фоторепортаж 

«Это Кавказ» 3 августа 2018
Фото: «Это Кавказ»
Два самца и четыре самки прибыли из Окского заповедника в Рязанской области. Троих из них специально завезли из Швеции, еще трое родились в России. Самому младшему, самцу Мерому, исполнилось два года. Старшая в группе — Энергия, ей почти четыре. 9 августа в Турмонском заказнике появятся еще один самец и три самки. После месяца в карантинном вольере всех зубров выпустят в дикую природу. Животные создадут новую вольную популяцию зубров в республике.
Это третий по счету выпуск в Северной Осетии. В 2010 и 2012 годах Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России уже поселил здесь 18 зубров. Программа по восстановлению вида позволила сохранить Цейскую группировку редких животных. Всего их численность в регионе превышает 80 особей.
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