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Свалку, образовавшуюся в Карелии с советских времен, ликвидировали
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Свалку, образовавшуюся в Карелии с советских времен, ликвидировали 

Карельские вести 3 августа 2018
Фото: Карельские вести
Несанкционированную свалку мусора в Медвежьегорском районе убрали в июле.
В Медвежьегорском районе ликвидирована свалка объемом почти 1 000 кубов. Это одно из шести мест несанкционированного размещения отходов, вывезенных региональным оператором ООО «Автоспецтранс» за три месяца, сообщает пресс-служба организации. Напомним, с 1 мая ликвидация мест несанкционированного размещения отходов находится в зоне ответственности регоператора.
По словам местных жителей, несанкционированной свалке под Медвежьегорском, растянувшейся на десятки метров вдоль лесной дороги, уже около 40 лет. Отходы туда свозились и выбрасывались еще с советских времен. В июле свалка была ликвидирована.
Отмечается, что начинаются работы по ликвидации свалки в деревне Суккозеро.
— Сумма, предполагаемая к взысканию с собственников данных мест несанкционированного размещения ТКО, составляет 2,8 млн рублей,
— говорится в сообщении компании.
На территории Карелии находится более 150 незаконных свалок. Общий объем мусора на них превышает 350 тыс.м³.
По материалам: ptzgovorit.ru
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