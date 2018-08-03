Свалку, образовавшуюся в Карелии с советских времен, ликвидировали

Несанкционированную свалку мусора в Медвежьегорском районе убрали в июле.

В Медвежьегорском районе ликвидирована свалка объемом почти 1 000 кубов. Это одно из шести мест несанкционированного размещения отходов, вывезенных региональным оператором ООО «Автоспецтранс» за три месяца, сообщает пресс-служба организации. Напомним, с 1 мая ликвидация мест несанкционированного размещения отходов находится в зоне ответственности регоператора.

По словам местных жителей, несанкционированной свалке под Медвежьегорском, растянувшейся на десятки метров вдоль лесной дороги, уже около 40 лет. Отходы туда свозились и выбрасывались еще с советских времен. В июле свалка была ликвидирована.

Отмечается, что начинаются работы по ликвидации свалки в деревне Суккозеро.

— Сумма, предполагаемая к взысканию с собственников данных мест несанкционированного размещения ТКО, составляет 2,8 млн рублей,

— говорится в сообщении компании.