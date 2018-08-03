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Глава Минприроды РФ примет участие в экологическом субботнике в Ингушетии
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Глава Минприроды РФ примет участие в экологическом субботнике в Ингушетии 

ТАСС 3 августа 2018
Фото: «Это Кавказ»
МАГАС, 3 августа. /ТАСС/. Серия эко-субботников в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Ингушетии, в пятницу сообщает пресс-служба комитета по экологии и природным ресурсам республики со ссылкой на председателя комитета Магомеда Бабхоева. Участие в одном из субботников примет глава Минприроды РФ.
"Эко-субботники пройдут во всех населенных пунктах республики. В них примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, молодежные и волонтерские движения", — передает пресс-служба слова Бабхоева.
Экологические субботники будут проходить каждую субботу в течение всего месяца, начиная с 4 августа. Завершатся мероприятия по очистке водных объектов в День реки Сунжа 24 августа масштабным мероприятием, в котором примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Каждый из нас может внести свой вклад в наведение порядка и чистоты в регионе, на территориях своих домовладений, дворов, организаций и прилегающих к ним мест. Каждый житель региона может присоединиться к акции и внести свой вклад в защиту окружающей среды", — цитирует пресс-служба председателя комитета Магомеда Бабхоева.
Всероссийскую акцию по уборке водоемов и их берегов «Вода России» традиционно с 2014 года проводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
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