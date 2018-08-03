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У зеленых мартышек Воронежского зоопарка появилось четвертое потомство
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У зеленых мартышек Воронежского зоопарка появилось четвертое потомство 

АиФ 3 августа 2018
Фото: АиФ
В семействе зеленых мартышек Воронежского зоопарка появился детеныш, сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.
Это уже четвертое потомство у пары обезьян. Ветеринарные специалисты зоопарка ведут постоянные наблюдения за мамой и малышом. Они отмечают, что животные демонстрируют естественное поведение.
Напомним, зеленые мартышки в Воронежском зоопарке проживают с 2001 года. Первым появился самец. В 2008 году для него была привезена самка. Пара была сформирована в 2014 году и с 2015 года стала регулярно приносить потомство.
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