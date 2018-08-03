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Азотчики за год направили охрану окружающей среды почти 92 млн рублей
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Азотчики за год направили охрану окружающей среды почти 92 млн рублей 

АиФ Пермь 3 августа 2018
Фото: АиФ Пермь
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники представил отчет в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2017 году. Его презентация состоялась в рамках заседания «Экологической трибуны», которую регулярно организуют экологи города.
В 2017 году «Азот» направил на природоохранные мероприятия 91 млн 842 тысячи рублей. На эти средства модернизировали производственные мощности предприятия, а также провели природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия. За этот год реализовали семь проектов на 37,9 млн рублей. Это позволило, в частности, начать эксплуатацию современных технологических установок и систем очистки, наладить системы утилизации и обезвреживания промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности.
«Компания «УРАЛХИМ» уделяет серьезное внимание природоохранной деятельности. В основе нашей информационной политики — максимальная открытость. Мы регулярно рассказываем о своей деятельности, направленной на снижение экологических рисков и строгое соблюдение законодательства, чтобы представители общественности и средств массовой информации, жители города и края, студенты и школьники имели возможность получать данные об экологической ситуации на заводах из первых рук, знакомиться с деятельностью предприятий», — говорит заведующий отделом охраны окружающей среды филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ Оксана Таланкина.
Сотрудники предприятия активно участвуют в общественных экологических мероприятиях всероссийского масштаба. Среди них субботник „Зеленая Россия“, заседания круглого стола „Экологическая трибуна“, акции „Трудовые экодесанты“ и „Дни защиты от экологической опасности“. Совместно с ветеранами молодёжь предприятия приходит в детские сады, чтобы рассказать и показать ребятам, как нужно заботиться об окружающей среде.
»Именно филиал «Азот» впервые представил участникам заседания круглого стола «Экологическая трибуна» полный экологический отчет за очередной прошедший год. Предприятия города поддержали эту инициативу, тем самым положили начало традиции — открыто и полно информировать жителей города о деятельности в данной сфере. Ценно, что в этом году на круглом столе азотчики помимо экологического отчета поделились практикой работы молодежного движения в области защиты окружающей среды. Это особенно важно в год экологического волонтера, который объявлен в Пермском крае», — говорит заведующий отделом по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники Людмила Быкова.
В 2018 году филиал «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ планирует направить на природоохранные мероприятия 173 млн рублей, что почти в два раза превышает вложения 2017 года.
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