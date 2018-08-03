Какие квоты на отстрел зверей в Коми?

Какие лимиты утвердили на отстрел дикого зверя в лесах республики?

Глава Коми утвердил лимиты добычи диких животных, сообщили в правительстве региона. С 1 августа и в течение года охотники могут добыть 1194 лося (на 398 меньше по сравнению с прошлым сезоном), 184 бурых медведя (на 21 особь меньше), 15 выдр (на 10 меньше), семь рысей (на две меньше). Вновь запрещено охотиться на соболей.