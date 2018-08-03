В Георгиевске построили станцию приёма жидких бытовых отходов

Станцию приёма жидких отходов построили и вскоре откроют в Георгиевске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Приёмно-сливочная станция появилась на улице Октябрьской, 138/3. На ней уже установили необходимое оборудование для обслуживания города и окрестных поселений. Сейчас в горадминистрации обсуждают тарификацию услуг и ждут документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Пункт приёма жидких бытовых отходов (ЖБО) в Георгиевске — первый на Ставрополье . Его построил инвестор, основываясь на опыте Волгоградской области . Там уже работает 20 подобных станций. Отходы вывозят на сливной пункт, где они проходят три стадии очистки, смешиваются с водой и поступают на очистные сооружения. Чтобы недобросовестные работники не сливали яд в водоёмы, на каждый автомобиль службы установлено отслеживающее устройство, и диспетчеры следят за водителями в режиме онлайн.

Как сообщили в горадминистрации Георгиевска, приём и очистка ЖБО сделает экологическую ситуацию более благополучной, а схему обращения с отходами — прозрачной и безопасной.