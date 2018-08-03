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В Георгиевске построили станцию приёма жидких бытовых отходов
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В Георгиевске построили станцию приёма жидких бытовых отходов 

АиФ Ставрополье 3 августа 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Станцию приёма жидких отходов построили и вскоре откроют в Георгиевске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Приёмно-сливочная станция появилась на улице Октябрьской, 138/3. На ней уже установили необходимое оборудование для обслуживания города и окрестных поселений. Сейчас в горадминистрации обсуждают тарификацию услуг и ждут документы для ввода объекта в эксплуатацию.
Пункт приёма жидких бытовых отходов (ЖБО) в Георгиевске — первый на Ставрополье. Его построил инвестор, основываясь на опыте Волгоградской области. Там уже работает 20 подобных станций. Отходы вывозят на сливной пункт, где они проходят три стадии очистки, смешиваются с водой и поступают на очистные сооружения. Чтобы недобросовестные работники не сливали яд в водоёмы, на каждый автомобиль службы установлено отслеживающее устройство, и диспетчеры следят за водителями в режиме онлайн.
Как сообщили в горадминистрации Георгиевска, приём и очистка ЖБО сделает экологическую ситуацию более благополучной, а схему обращения с отходами — прозрачной и безопасной.
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