Ещё
В Челябинской области появится новый памятник природы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области появится новый памятник природы 

АиФ 3 августа 2018
Фото: АиФ
Новый памятник природы регионального значения «Долина реки Тогузак» может появиться в Варненском муниципальном районе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Челябинской области.
По итогам общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования территории, расположенной в долине реки Тогузак, ниже по течению села Алексеевка жители Варненского района высказались за придание этой экосистеме правового статуса особо охраняемой природной территории.
В состав нового памятника природы «Долина реки Тогузак» войдут два существующих памятника природы регионального значения — «Белый камень» на реке Тогузак и «Шумный брод» в долине реки Тогузак. Практически вся река станет заповедной.
По оценке экологов, необходимость создания памятника природы «Долина реки Тогузак» обусловлена тем, что два памятника природы, существующих в долине реки Тогузак, в окрестностях села Алексеевка Варненского района не обеспечивают охрану богатого флористического комплекса, где большую долю составляют редкие и охраняемые виды растений, и значительного разнообразия видов животных, беспозвоночных и позвоночных, в числе которых присутствуют как редкие виды, внесенные в Красные книги России и Челябинской области, так и типичные для степного и лесостепного Зауралья.
Общая площадь проектируемого памятника природы составит 400 гектаров. Здесь предполагается развивать экологический туризм.
АиФ: последние новости
Празднование Дня ВДВ в Кургане перенесут за город Директор саткинского ООО «Колос» осуждена за жадность Как живётся инвалидам в Челябинской области?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия161
Появилось фото гибели авианосца США52
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком41
Петросян: гора с плеч свалилась72
Путин сорвал наступление на Донбасс762
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение