В Челябинской области появится новый памятник природы

Новый памятник природы регионального значения «Долина реки Тогузак» может появиться в Варненском муниципальном районе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Челябинской области

По итогам общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования территории, расположенной в долине реки Тогузак, ниже по течению села Алексеевка жители Варненского района высказались за придание этой экосистеме правового статуса особо охраняемой природной территории.

В состав нового памятника природы «Долина реки Тогузак» войдут два существующих памятника природы регионального значения — «Белый камень» на реке Тогузак и «Шумный брод» в долине реки Тогузак. Практически вся река станет заповедной.

По оценке экологов, необходимость создания памятника природы «Долина реки Тогузак» обусловлена тем, что два памятника природы, существующих в долине реки Тогузак, в окрестностях села Алексеевка Варненского района не обеспечивают охрану богатого флористического комплекса, где большую долю составляют редкие и охраняемые виды растений, и значительного разнообразия видов животных, беспозвоночных и позвоночных, в числе которых присутствуют как редкие виды, внесенные в Красные книги России и Челябинской области, так и типичные для степного и лесостепного Зауралья.

Общая площадь проектируемого памятника природы составит 400 гектаров. Здесь предполагается развивать экологический туризм.