В Приморье до 2024 года обещают рекультивировать семь свалок

"До 2024 года планируется рекультивировать семь свалок, расположенных в границах населенных пунктов: поселках Новоникольск, Дунай, Зарубино , селе Черниговка, в Партизанске , Большом Камне, Дальнереченске , — сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации. — Специалисты уже приступили к проектированию рекультивации бывшей свалки в Артеме . Также до конца 2018 года планируется завершить корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами".

Среди других мер, направленных на защиту экологии в Приморье — снижение негативного воздействия от деятельности стивидорных компаний по перегрузке угля. Уже заключены соглашения со стивидорами в Находкинском городском округе, предусматривающие помимо реализации природоохранных мероприятий поэтапный переход до 2020 года на закрытую перевалку угля.