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В Приморье до 2024 года обещают рекультивировать семь свалок
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В Приморье до 2024 года обещают рекультивировать семь свалок 

ТАСС 3 августа 2018
ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края до 2024 года пообещали рекультивировать семь свалок в границах населенных пунктов.
"До 2024 года планируется рекультивировать семь свалок, расположенных в границах населенных пунктов: поселках Новоникольск, Дунай, Зарубино, селе Черниговка, в Партизанске, Большом Камне, Дальнереченске, — сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации. — Специалисты уже приступили к проектированию рекультивации бывшей свалки в Артеме. Также до конца 2018 года планируется завершить корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами".
Среди других мер, направленных на защиту экологии в Приморье — снижение негативного воздействия от деятельности стивидорных компаний по перегрузке угля. Уже заключены соглашения со стивидорами в Находкинском городском округе, предусматривающие помимо реализации природоохранных мероприятий поэтапный переход до 2020 года на закрытую перевалку угля.
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