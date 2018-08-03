Пермское предприятие оштрафовали за выброс хлора и йода. Норма превышена до 320 раз

Предприятие оштрафовали на 90 тысяч рублей

Жители поселка Крым не первый год жалуются на едкий химический запах в микрорайоне. Специалисты природоохранных ведомств зафиксировать загрязнение в жилом квартале не могут технически — приборы не показывают превышения за пределами территорий заводов. При этом вчера, 3 августа, природоохранная прокуратура сообщила: за выбросы загрязняющих веществ на 90 тысяч рублей в общем оштрафовано одно из закамских предприятий. По данным ведомства, «Пермская химическая компания» превышала нормы по выбросам. Иногда — в пять раз, а порой и в 320. В самой компании от комментариев отказываются. Мы попытались разобраться, за что предприятию выписали штраф, если приборы не фиксируют нарушения в жилом секторе. И, в конце концов, чем здесь пахнет.

— Звонков от жителей поселка Крым с жалобами на странные химические запахи в природоохранные органы в этом году в несколько раз больше, чем в прошлом, — сообщил 59.ru заместитель пермского межрайонного природоохранного прокурора Рустем Дарипов. — Госинспекция по экологии и природопользованию выезжала в район поселка Крым более десятка раз. С помощью лаборатории самой химической компании мы зафиксировали превышение на источнике выбросов, то есть на территории предприятия — четыре раза по хлору, один раз по йоду. За территорией предприятия зафиксировать нарушения не удалось.

С вопросом о том, почему местные жители чувствуют неприятный запах, но приборы не фиксируют никаких превышений вредных выбросов за пределами завода, мы обратились к эксперту в области охраны природы, преподавателю ПГНИУ Дмитрию Андрееву

— Если предприятие произвело выброс загрязняющего вещества, то через несколько часов всё рассеивается. Люди почувствовали — пожаловались, — делится своими соображениями Андреев. — Специалисты Госинспекции могут приехать через день, неделю или больше. И когда все же приезжают, уже не могут зафиксировать наличие вещества в воздухе.

По словам Дмитрия Андреева, Перми не хватает автоматизированных современных стационарных постов, которые проводят измерения качества воздуха. В качестве примера он привёл систему в Москве , в которой более 100 таких постов. Они проводят измерения качества воздуха круглосуточно в режиме реального времени, а результаты замеров обрабатываются в одном месте. Пермская система таких измерений построена в 70–80-х годах, и она устарела.

Сейчас в Перми семь постов, измеряющих загрязнение воздуха. Пробы с этих пунктов собираются вручную и позже анализируются в лаборатории. Мы составили карту нахождения постов наблюдений загрязнения (ПНЗ) в Перми.

В июле 2018-го оштрафовали Пермский пороховой завод за загрязнение озера медью и цинком на 30 тысяч рублей.