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Секреты «зеленого развития» Учжуна
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Секреты «зеленого развития» Учжуна 

ИА Синьхуа 3 августа 2018
Фото: ИА Синьхуа
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.
Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.
Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.
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