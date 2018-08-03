Секреты «зеленого развития» Учжуна

Иньчуань, 2 августа / Синьхуа / — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай / с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.

Иньчуань, 2 августа /Синьхуа/ — Городской округ Учжун /Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай/ с древности известен как изобильный «край рыбы и риса». Между тем он с двух сторон окружен пустынями Тэнгэр и Му-Ус, значительная часть земли и населения сосредоточены в засушливом поясе, в неблагоприятных природных условиях.

Сейчас в Учжуне последовательно реализуется стратегия «экологического градостроительства», включающая лесопосадочные работы, восстановление окружающей среды, ликвидацию устаревших производственных мощностей, отказ от производств с высоким уровнем энергопотребления и загрязнения.

Ценными источниками развития сегодняшнего Учжуна стали зеленые горы, изумрудные воды и чистая экология.