Ещё
Конкурс экологических инициатив объявлен в Беларуси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс экологических инициатив объявлен в Беларуси 

ИА Синьхуа 3 августа 2018
Минск, 2 августа /Синьхуа/ — Конкурс экологических инициатив объявлен в Беларуси, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Цель конкурса — поддержка конкретных мероприятий по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Инициатива, претендующая на получение финансирования, должна соответствовать по меньшей мере одному из приоритетных направлений. К ним, в частности, относятся рациональное использование природных ресурсов и реализация мероприятий, улучшающих качество окружающей среды, экологический туризм, сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование биологических ресурсов и земель. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Министерство экологии и окружающей среды КНР провело беседу с некоторыми местными ведомствами по вопросам загрязнения воздуха В Тибете сдержана тенденция ухудшения экологии в степях Секреты "зеленого развития" Учжуна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США63
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком46
На «Нашествии» произошла трагедия163
Петросян: гора с плеч свалилась84
Путин сорвал наступление на Донбасс766
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение