Конкурс экологических инициатив объявлен в Беларуси

Минск , 2 августа / Синьхуа / — Конкурс экологических инициатив объявлен в Беларуси , сообщается на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Цель конкурса — поддержка конкретных мероприятий по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Инициатива, претендующая на получение финансирования, должна соответствовать по меньшей мере одному из приоритетных направлений. К ним, в частности, относятся рациональное использование природных ресурсов и реализация мероприятий, улучшающих качество окружающей среды, экологический туризм, сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование биологических ресурсов и земель. —0—