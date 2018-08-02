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В детском садике на Оренбургской улице прошла экологическая неделя
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В детском садике на Оренбургской улице прошла экологическая неделя 

Управа района Косино-Ухтомский 2 августа 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Экологическая неделя проходила под общим название «Морской тур в морской мир». Воспитанники дошкольного отделении ГБОУ «Школа №2031» вместе с педагогом Еленой Сапоговой отправились в большое путешествие по морскому миру.
Мероприятия, прошедшие в рамках этой недели, были посвящены морским млекопитающими и приурочены ко Всемирному дню китов и дельфинов. На мастер-классах воспитанники садика складывали кораблики в технике оригами и рисовали морских животных по полученным от прослушанных стихотворений впечатлениям.
Заключительным аккордом экологической недели было создание фигуры дельфина из подручных материалов и коллективного тематического плаката.
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